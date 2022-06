Simaria comemora 40 anos com festão em São Paulo

Simaria, dupla de Simone, comemorou 40 anos com uma super festa em São Paulo, nesta segunda-feira, 12. Com centena de famosos, o evento contou com 800 convidados na Vila Olímpia, zona sul da capital paulista.

Afastanto os rumores de crise, Simone esteve por lá com o marido.

O aniversário de Simaria é só na próxima quinta-feira,16, mas ela antecipou a comemoração. em decorrência da sua agenda de shows.

