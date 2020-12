Melhem admite que se relacionou com subordinadas e diz que 'Calabresa' agiu por vingança

Marcius Melhem rebateu acusações de assédio moral e sexual feitas por Dani Calabresa e outras funcionárias da TV Globo, e admitiu ter mantido relações íntimas com subordinadas. Em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da Record, de domingo (20).



Segundo Melhem, as denúncias são uma vingança contra ele por ter dispensado 'Calabresa' de um projeto que semelhante ao Furo MTV, programa apresentado no passado pela artista, que iria ao ar pela Globo.

O ex-global ainda admitiu ter se relacionado indevida e intimamente com suas comandadas, mas afirma que seus erros não configuram crimes. Marcius conta, também, que está recebendo ameaças e teme até mesmo sair às ruas.