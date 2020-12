Marcius Melhem mostra mensagens que sugerem amizade com Dani Calabresa

O ator, comediante e diretor Marcius Melhem, acusado de assédio sexual pela colega Dani Calabresa, apresentou alguns áudios à Justiça, em notificação extrajudicial, onde pretende demonstrar que sua relação com a colega continuava amigável, mesmo após a referida data em que teria acontecido o assédio.

Entre as sete conversas reproduzidas no documento, está uma mensagem de voz enviada por Calabresa. Era o seu aniversário, dia 12 de novembro de 2017, portanto oito dias depois da confraternização onde, de acordo com reportagem da revista piauí, teria ocorrido o fato.

Na mensagem, ela agradece a ele por uma postagem que fez no grupo de WhatsApp do programa “Zorra”, da TV Globo, em que ele a felicitava.

“Chefe, estou mandando este áudio para agradecer a mensagem linda que você mandou no grupo. Todas as mensagens que você manda sempre de apoio e de carinho. Nossa, você não tem ideia como fico feliz de saber que você me acha talentosa. Eu sou sua fã para caralho”, afirma ela.

Além disso, Calabresa também agradece a Melhem pelo que chamou de um “trabalho tão legal”. “Estou muito feliz de verdade. Te amo muito. Um beijo para as suas filhinhas lindas. Vamos para a Disney juntos”, acrescentou.

Procurada, Calabresa se manifestou por meio da advogada Mayra Cotta. Em nota, ela diz que a “interpelação repete estratégia comum a casos similares”.

“Objetiva intimidar não apenas uma vítima específica mas outras que ainda permanecem protegidas sob sigilo e até mesmo testemunhas, como se isso fosse capaz de apagar os graves fatos narrados e cuidadosamente checados com dezenas de pessoas citadas pelas matérias.”

Melhem mostrou ainda um outro trecho de mensagem enviada em novembro de 2018, um ano depois daquela festa. “Ai, te ‘aminho’, muito, muitas saudades, pena que a gente se encontra pouco, mas eu sinto uma intimidade que, assim, eu posso mandar áudio, eu posso mandar mensagem a qualquer hora.” A interpelação inclui ainda mensagens em que a atriz chama Melhem de “o mais profissional dedicado caprichoso ‘workaholiquinho’” e “ciborguinho”.

A inclusão do trecho é uma tentativa de desqualificar a narrativa, atribuída a ex-subordinadas de Melhem, segundo a qual Calabresa teria ficado traumatizada depois de ser assediada por ele.

“Não forcei Dani Calabresa a nada naquela noite”, disse Melhem, nesta entrevista, acrescentando que só revelará na Justiça sua versão do que aconteceu naquela noite.​