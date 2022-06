Simaria anuncia que dará tempo na carreira: "Para cuidar da minha saúde"

Simaria dará um tempo na carreira de cantora. Em comunicado oficial da assessoria de imprensa da dupla Simone & Simaria, enviado em primeira mão à Quem, nesta quinta-feira (16), é informado que a artista irá se afastar dos palcos para cuidar da sua saúde, e que Simone cumprirá a agenda de shows sozinha.

"A RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria: 'Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos'. Todos os compromissos da Simone & Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes."

Simaria escolheu uma forma bem diferente do festão realizado na última segunda-feira (13) para passar a madrugada de virada do seu aniversário de 40 anos, nesta quinta-feira (16). Depois do evento para 800 convidados, em que ela literalmente dançou até o chão e chegou a criticar a irmã, Simone, nos bastidores do evento, a cantora convidou as pastoras, Glaucy Cunha e Rosenil Cardoso, para uma celebração cristã.