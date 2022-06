Ex-marido de Simaria estaria disputando judicialmente por bens com a cantora

A cantora Simaria, mesmo após um ano separada do ex-marido Vicente Escrig, ainda enfrenta problemas com o pai de seus dois filhos. Segundo a apresentadora Fabíola Reipert e o colunista Leo Dias, o ex-casal estaria em uma disputa judicial por conta dos bens.

Segundo a apresentadora,Vicente entrou com um pedido na Justiça solicitando a divisão de bens. Ainda de acordo com informações, o processo que está em segredo de Justiça objetiva a partilha de bens que vão desde milhões de reais a imóveis de alto custo no Brasil e na Espanha.

Sobre a ação judicial, até o momento, a cantora não divulgou nota oficial por meio de suas redes sociais.