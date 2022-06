‘Bruno e Marrone se odeiam, mas cantam juntos’, diz empresário ao criticar Simaria; ouça

A treta entre Simone e Simaria ganhou mais um capítulo. Em um áudio vazado, na noite desta segunda-feira (20), o empresário Paulo Tear desabafou indignado sobre o afastamento de Simaria dos palcos e usou como exemplo outras duplas que se odeiam, mas cumprem seus compromissos e não causam problemas com os contratos. Na briga, em questão, sobrou até para Zezé Di Camargo e Luciano, e Bruno e Marrone.

Nos áudios obtidos pelo colunista Leo Dias, Paulo expôs que os cantores não se suportam, e que Simaria - afastada por questões médicas - não deveria receber sequer o pagamento por não estar realizando shows. Ouça o áudio:

Revoltado, o empresário afirma que “não tem nada haver com a briga das duas”. Paulo Tear começa a explicar como iria conduzir a briga da dupla se fosse contratar o show delas, nesse momento de crise.

“Se eu sou prefeito, eu desconto um valor. Não tenho nada a ver com a briga das duas. Zezé Di Camargo & Luciano se odeiam, mas cumpriram todos os contratos cantando juntos. Bruno & Marrone se odeiam, mas cantam juntos, entende?”, iniciou, expondo as supostas desavenças de outros artistas do meio sertanejo.

“Esses cão nenhum, não gostam de ninguém. Agora, não vir cantar com o cachê lá em cima. Êpa, pera ae! Cachê é R$ 400 mil, R$ 200 é custo, nota fiscal, banda, carreta… já era. Que a banda vem completa. Dos outros R$ 200, é R$ 100 de cada ‘negrinha’. Me dá o R$ 100 dessa aqui não vai não, vai ficar aqui. Não vai cantar. Ou vai ficar em casa e ainda vai receber o cachê? Vai se lasca*”, finalizou.