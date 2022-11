The Voice Brasil: participante paraense não avança para próxima fase, mas é parabenizada na web

A paraense Amanda de Paula, de 25 anos, foi uma das participantes na estreia da 11ª edição The Voice Brasil, na noite desta terça-feira (25). A jovem tentou passar da fase inicial das audições com a música "Poema", de Cazuza, mas não agradou aos jurados. Ninguém do júri "virou a cadeira" para a participante, o que indicaria a aprovação dos experts e a consequente admissão para a etapa seguinte da competição.

A artista é filha de pai nordestino e mãe marajoara. Ela destacou nas redes sociais que a vida dela é como uma “história de muitas renúncias” e atravessa a descendência dela.

“Me ensinaram a nunca desistir”, é o que diz Amanda no Instagram sobre os pais em um vídeo onde conta mais sobre si mesma.

Realização de um sonho

Durante a apresentação, a paraense visivelmente não conseguiu segurar a emoção. “Belém é minha vida e minha casa. Faz parte de quem eu sou”, afirmou enquanto nas imagens ao fundo ela aparece tomando açaí no Complexo do Ver-o-Peso.

“Comecei a cantar com 7 anos cantando na igreja. O meu primeiro violão quem me deu foi minha avó materna que sempre foi ligada a música. Fui avançando e hoje trabalho muito com eventos. Vivo da música profissionalmente. Estar aqui no The Voice, para mim, é a realização de um sonho”, disse a participante, enquanto uma lágrima escorria no rosto. “Ver que hoje estou podendo dar esse orgulho para a minha família causa muita emoção, porque sei todos torcem muito por mim”, completou.

Poema à avó

Logo após a exibição, a cantora Iza questionou de onde a artista era e ela respondeu, apontando para Gaby Amarantos: “Ela olhou para mim”, riu a jurada paraense.

A participante dedicou a música Cazuza à avó. “Essa música é um poema que o Cazuza escreveu para a avó. Esse poema ficou guardado durante muito tempo e depois a mãe dele achou. (...) não podia cantar outra coisa aqui hoje.

Eu tinha que cantar sobre a minha história, a minha avó, meu Belém, enfim”, declarou.

Gaby aproveitou para dizer que achou “muito boa” a participação da conterrânea e que a avó de Amanda estaria “morrendo de orgulho”. Depois disso, as duas se abraçaram e brincaram falando uma gíria popular paraense: "égua, mana".

Improvisação com Lulu

A jovem aproveitou para tirar uma palinha com Lulu Santos no palanque musical. “Meu pai e minha mãe são muito seus fãs, Lulu. Quando eu estava na barriga da minha mãe. Muito agitada. Meu pai cantava: mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer, é encostar no teu peito e se isso for defeito, por mim, tudo bem”, cantou com o jurado, ao som de "tudo bem", antes de se despedir do The Voice.

Reação na web

Mesmo sem conseguir passar adiante, Amanda de Paula, natural de Belém, foi parabenizada pelos internautas.

Vale lembrar que a nova temporada do reality traz também a estreia da paraense Gaby Amarantos, que substitui Carlinhos Brownno júri técnico após uma primeira experiência como técnica do The Voice Kids em 2021. A artista integra a equipe de peso formada por Lulu Santos, IZA e o casal Michel Teló e Thaís Fersoza, também estreante nos bastidores da atração. Outra novidade desta edição é a apresentadora Fátima Bernardes no comando do reality musical.