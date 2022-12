The Voice Brasil: Bela Portugal revela as suas inspirações em artistas paraenses

A cantora paraense Bela Portugal, 26 anos, tem se destacado no programa The Voice Brasil pela voz e interpretações de sucessos como “No time to die” de Billie Eilish, “Não quero mais”, da Ludmilla e “Need You Now”, do grupo Lady Antebellum. Apesar de ainda não ter tido a oportunidade de cantar algum hit do Pará, conta sobre a sua relação com a música e artistas paraenses que cresceu ouvindo. Por isso, criou a playlist "Meu Pará" exclusiva para O Liberal com 10 artistas do estado.

Bela agora faz parte do Time Gaby Amarantos, pois foi resgatada pela conterrânea na última batalha entre cantores do mesmo time. Bela fez um dueto com Juceir Jr, que permaneceu no time Lulu. Atualmente ela revela que o maior desafio do programa é se entender enquanto artista. "Acho que nesse momento, o maior desafio é manter a confiança em mim mesma, esse processo de me reconhecer como artista é recente, e essa oportunidade de poder trabalhar com ícones da música brasileira tem me trazido muitos aprendizados. É um processo que tem me edificado muito enquanto artista. Com certeza hoje não sou a mesma que pisou no palco nas audições às cegas", disse.

"Depois da primeira apresentação, Gaby me abraçou com muito orgulho de ver uma conterrânea no palco do programa e soltou 'vou na corda do Círio pedir perdão por não ter virado pra você!' [...] Me sinto com grande sorte de poder participar de uma edição em que uma artista conterrânea ocupa um dos lugares de maior importância. Eu me sinto orgulhosa de vê-la conquistando cada vez mais espaço no contexto artístico, não tem como não se inspirar pela sua trajetória", completou.

Bela Portugal e Gaby Amarantos no The Voice Brasil 2022 (Reprodução / Instagram)

Questionada se como paraense ela teria sido influenciada por artistas da terra e se as mulheres também teriam esse destaque, Bela respondeu positivamente. "Com certeza sim! Quando comecei a cantar profissionalmente nas noites da cidade, meu repertório contava com muita música paraense de grandes artistas que marcaram a cultura do nosso estado. Me inspirei muito nas nossas divas Lucinha Bastos, Fafá de Belém, Jade Lima, Lídia Ronecy, Lia Sophia e Liah Soares", relembrou.

As músicas da região a inspiraram no repertório pessoal e ela destaca qual seria a canção que levaria para o palco do The Voice ou para outro palco caso surja a oportunidade. "Eu me identifico muito com músicas sentimentalmente carregadas, que trazem significado em suas melodias e letras. Dessa forma, tenho como grande referência, a musicalidade de Nilson Chaves e Banda Sayonara na minha prática. Quando a produção pediu pra fazermos uma lista com as músicas que gostaríamos de cantar no programa citei 'Quem não te quer sou eu', eternizada na voz da incrível Jade Lima", finalizou.

Escute a Playlist "Meu Pará" criada pela cantora Bela Portugal

Para ouvir, clique aqui.

1. Olho de boto - Nilson Chaves / álbum 'Em Dez Anos'

2. Negro Sol - Allan Roffé / álbum 'Canta Pará

3. Flor do Destino (Live) - Lucinnha Bastos / álbum 'Canta a Amazônia'

4. Eu sou de lá - Fafá de Belém / álbum 'Amor e Fé'

5. Luz do Mundo - Banda Warilou / álbum 25 Anos - Namorado

6. Quem Não Te Quer Sou Eu - Banda Sayonara / álbum Momentos e Lembranças

7. Amor Amor - Lia Sophia / álbum Amor Amor

8. Ao Pôr do Sol - Teddy Max / álbum Ao Pôr do Sol

9. Palavras - Marcello Wall / álbum Palavras

10. Nossa Canção - Nelsinho Rodrigues - álbum O Gererê