The Voice Brasil: paraense Bela Portugal avança e ganha nova oportunidade no time de Gaby Amarantos

Teve início, nesta quinta-feira (8), as Batalhas no The Voice Brasil. A cantora paraense Bela Portugal, de 26 anos, cantou a música “Need You Now”, sucesso de 2010, do grupo-norte americano, Lady Antebellum. A artista dividiu o palco com o participante Juceir Jr. Apesar de ter perdido a apresentação e saído do time de Lulu Santos, Bela foi escolhida por duas juradas – Iza e Gaby Amarantos – no “peguei”, que é um resgate de eliminados na fase anterior.

“Você tem um timbre lindo. Você é uma diva. Você é um poder e quebra o estereótipo do norte. Você mostra que podemos ser internacional [sic], que a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, seria uma honra, minha irmã”, disse Gaby.

Iza ainda tentou trazer Bela para o seu time. “Olha eu não sou do Pará, mas meu nome é Bela também. Eu ‘tô’ muito feliz que você continua. (...) Parabéns pela profissional que você é”, elogiou.

Bela, emocionada, agradeceu a oportunidade e escolheu Gaby Amarantos. “Por todo o meu coração, por toda história, por toda representatividade, força e luta, eu preciso.. Gaby vem..”.



A próxima etapa é a Batalha dos técnicos. Nesta fase cada jurado selecionará integrantes de seus times para duelarem com as outras equipes e Bela já competirá pelo novo time.

Esta é a terceira etapa da11ª temporada do programa musical, da TV Globo. A artista paranse nunca fez aula de canto e foi muito elogiada pelos técnicos do programa por causa de sua voz.

“Bela você é um cristal. E você como um cristal brilha. Planeta Bela, você ‘tá’ no centro de você mesma que faz a todos nós muito bem”, disse Lulu.

Trajetória na música

A música surgiu na vida de Bela ainda na adolescência. Por volta dos 15 anos, a paraense postou o primeiro vídeo no Youtube, alcançando mais de 100 mil visualizações. Chegou a fazer apresentações solo e com banda, mas canta profissionalmente há dois anos.

Esta não é a primeira vez que Bela tenta ingressar no programa musical. Em 2019 a jovem chegou a passar por algumas seletivas, mas não foi selecionada para ir ao palco, na disputa às cegas. A conquista chegou agora, em 2022, e segue em ritmo acelerado rumo a final.