Paraense Bela Portugal avança de fase no The Voice Brasil; vídeo

Dessa vez cantando em português, a paraense Bela Portugal, de 26 anos, subiu novamente, nesta quinta-feira (1º), no palco do The Voice Brasil, para disputar a segunda fase da rodada Tira-Teima. Entre as quatro selecionadas do time de Lulu Santos, Bela foi uma das duas que conquistou o direito de permanecer em mais uma rodada do programa.

A música escolhida para a audição foi “Não quero mais”, da cantora Ludmilla. Durante a performance de Bela, Lulu dançou e Fátima Bernardes elogiou a paraense: “Que versão linda”. Veja um trecho da apresentação de Bela Portugal hoje (01/12).

A paraense estreou no programa no último dia 26 de novembro, quando quase emocionou os jurados a ponto de virar três cadeiras e alcançar a aprovação do júri.

Bióloga de formação, a jovem tem o canto como vocação e decidiu seguir os passos artísticos de modo profissional há dois anos. "Optei por me dedicar ao meu grande sonho que é cantar. Canto profissionalmente há mais ou menos dois anos, mas minha relação com a música é antiga. Sempre gostei de cantar. Desde muito nova já postava vídeos na internet, mas esse processo de me reconhecer como artista é recente", disse ela, em entrevista anterior a O Liberal.

Esta não é a primeira vez que Bela tenta ingressar no The Voice. Em 2019 a jovem chegou a passar por algumas seletivas, mas foi apenas em 2022 que a cantora conseguiu cativar o jurado Lulu Santos.

