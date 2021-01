Ludmilla celebra atuação como técnica do ‘The Voice+’

O programa estreia dia 17 de janeiro na Globo e, nesta quinta-feira (7), os apresentadores, técnicos e diretores do programa falaram com a imprensa sobre as novidades da atração.

Técnicos do The Voice+, que estreia dia 17 de janeiro (Reprodução)

"Quando me vejo naquela cadeira fico pensando: 'Olha aonde eu cheguei?'. Eu falo isso porque eu já estive muito do outro lado tentando uma chance... E realmente a galera que está indo lá é muito talentosa e dá gosto de ver a energia deles quando a gente vira a cadeira", declara Ludmilla.

Estreante no time de técnicos, a funkeira carioca não escondeu a empolgação por estar no programa. "Só nos dois dias de gravação, eu já me diverti muito e me emocionei também. Sou a caçula do time e estou aqui para aprender muito com todo mundo", espera.

"Sou a mais novinha, mas olha tudo que já conquistei, aonde eu cheguei. Sou muito determinada", afirmou a cantora.

"São 10 anos do The Voice no Brasil e a gente ainda fica surpreso com a quantidade de talento musical que tem no Brasil. Esse programa é para dar oportunidade para quem nunca teve", destacou Creso, um dos diretores do programa.

"É uma alegria muito grande poder participar da realização dos sonhos dessas pessoas", completou Angélica, outra diretora.

"Mexeu de várias formas comigo. Sou sempre a flor da pele e acho que a gente tem uma missão, principalmente neste momento que estamos passando. Eu aprendo muito também. Nós somos uma família... Os sonhos não envelhecem", disse Cláudia Leitte, uma das juradas do programa.

O cantor e jurado Mumuzinho reconheceu que o programa tem muito a ver com ele e lembrou que por trás de cada uma das vozes que passam pelo palco do The Voice + estão histórias de vida. "O mais legal dessa versão do The Voice é que não é só a voz que conta, as histórias de vida também são muito importantes e emocionantes", disse.