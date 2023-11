IZA é artista do ano e Simone Mendes vence votação popular de melhor hit no Prêmio Multishow 2023

O grande destaque da cerimônia do Prêmio Multishow 2023 foi a artista IZA. O evento de premiação ocorreu na noite desta terça-feira (7). A cantora conseguiu os troféus de artista do ano, pop do ano e capa do ano.

A artista Ludmilla venceu nas categorias show do ano e voz do ano. O sambista Xande de Pilares conquistou o prêmio na categoria de melhor álbum do ano e na categoria samba e pagode.

João Gomes também levou dois troféus, nas categorias brega e arrocha e piseiro do ano. Pretinho da Serrinha conquistou o prêmio nas categorias produção musical e instrumentista do ano.

Pela música "Erro Gostoso", Simone Mendes ganhou hit do ano por votação popular e sertanejo do ano.

O Prêmio Multishow 2023 foi apresentado por Tadeu Schmidt, Tatá Werneck e Ludmilla. Veja abaixo a lista de vencedores.

Artista do Ano

- IZA (vencedora)

- Ana Castela

- Anitta

- Jão

- Ludmilla

- Luísa Sonza

Hit do Ano

- Erro Gostoso (Ao vivo) / Simone Mendes (Vencedora)

- Zona de Perigo / Léo Santana

- Posturado e Calmo / Léo Santana

- Chico / Luísa Sonza

- Nosso Quadro / Ana Castela

- Tá OK / Dennis e Kevin O Chris

Álbum do Ano

- Xande Canta Caetano / Xande de Pilares (vencedor)

- Afrohit / IZA

- Escândalo Íntimo / Luísa Sonza

- ICARUS / BK'

- No Tempo da Intolerância / Elza Soares

- Super / Jão

Pop do Ano

- Fé nas Maluca / IZA e MC Carol (vencedoras)

- AMEIANOITE / Pabllo Vittar e Gloria Groove

- Me Lambe / Jão

- Pilantra / Jão e Anitta

- Sintomas de Prazer / Ludmilla

- Tudo pra Amar Você / Marina Sena

Categoria Brasil

- Iza Buzzi - Direitos Autorais (Sul) (vencedora)

- Banda Rock Beats - Eu Só Quero Ficar Só (Centro-Oeste)

- Joyce Alane feat. João Gomes - Idiota Raiz (Nordeste)

- Pedro Libre feat. Hugo e Guilherme - O Copo Não Mente (Norte)

- Os Garotin - Zero a Cem (Sudeste)

Cristã do Ano

- Deus Cuide de Mim / Kleber Lucas e Caetano Veloso (vencedores)

- Deixa / Maria Marçal

- Deserto (Ao Vivo) / Maria Marçal

- Me Atraiu (Ao Vivo) / Gabriela Rocha

- Ninguém Explica Deus / Clovis e Ton Carfi

- Todavia Me Alegrarei (Ao Vivo) / Sarah Beatriz

Revelação - Melly (vencedora)

- Carol Biazin

- Kayblack

- Nadson O Ferinha

- Thiago Pantaleão

- Veigh

Sertanejo do Ano - Erro Gostoso (Ao Vivo) / Simone Mendes (vencedora) - Dói / Jorge & Mateus - Narcisista (Ao Vivo) / Maiara & Maraisa - Nosso Quadro / Ana Castela - Oi Balde (Ao Vivo) / Zé Neto & Cristiano - Solteiro Forçado (Boiadeira Internacional) / Ana Castela Voz do Ano - Ludmilla (vencedora) - Gloria Groove - Iza - Liniker - Luísa Sonza - Marina Sena MPB do Ano - No Tempo da Intolerância / Elza Soares (vencedora) - Céu Rosé / Gilsons e Lagum - Chico / Luíisa Sonza - Grão de Areia / Rubel e Xande de Pilares - Bateu / Gilsons, Rachel Reis, Mulú - Vem Doce / Vanessa da Mata Show do Ano - Numanice 2023 - Ludmilla (vencedora) - Rock in Rio 2022 - Ludmilla - Turnê Portas 2023 - Marisa Monte -Turnê Titãs Encontro - Titãs - Icarus - RK - Olodum Baiana - BaianaSystem e Olodum Hip Hop do Ano - Penumbra / Djonga feat. Sarah Guedes e Rapaz do Dread (vencedores) - Ballena / Vulgo FK, MC PH, Veigh, Pedro Lotto - Conexões da Máfia / Matuê feat. Rich the Kid - Coração de Gelo / WIU - Melhor Só / KayBlack, Baco Exu do Blues, Marquinho no Beat - Novo Balanço / Veigh, Bvga Beatz, Prod Malax Funk do Ano - TÁ OK / DENNIS e Kevin O Chris (vencedores) - Funk Rave / Anitta - Diretor: João Wainer e Ricardo Souza - Namora Aí / MC Ryan SP, MC Daniel, Kotim - Novidade na Área / MC Livinho e DJ Matt D - Vai Novinha Ah Ah Ah / Dj Dyamante - Faz um Vuk Vuk / Kevin O Chris Clipe TVZ do Ano - 'Pilantra', de Jão e Anitta (vencedores) - 'Funk Rave', de Anitta -'Campo de Morango', Luísa Sonza - 'Conexões de Máfia, de Matuê feat. Rich the Kid - 'Fé nas Malucas', de Iza e MC Carol - 'Tá OK', de DENNIS e Kevin O Chris Samba e Pagode do Ano - Muito Romântico / Xande de Pilares (vencedor) - Diferentão (Ao Vivo) / Dilsinho - Insônia / Ludmilla e Marília Mendonça - Interessante / Ferrugem - Lapada Dela (Ao Vivo) / Menos é Mais e Matheus Fernandes - Me Perdoa / Ferrugem e IZA Axé e Pagodão do Ano - Zona de Perigo / Léo Santana (vencedor) - Cria da Ivete (Ao Vivo) / Ivete Sangalo - Dejavú / ÀTTØØXXÁ part. Liniker - Pitbull Enraivado / Oh Polêmico - Posturado e Calmo / Léo Santana - Soca Fofo / A Dama Forró e Piseiro do Ano - Pequena Flor / João Gomes (vencedor) - Chorei na Vaquejada / Eric Land e Tarcísio do Acordeon - Pega o Guanabara (Ao Vivo) / Wesley Safadão e Alanzim Coreano - Coladin (Minha Deusa) / Zé Vaqueiro - Pra Que Fui me Apaixonar / João Gomes e Iguinho & Lulinha - Prejudicado / João Gomes Brega e Arrocha do Ano - Sinal / Nadson O Ferinha e João Gomes (vencedores) - Anota Aí (Ao Vivo) / Ávine Vinny e Nattan - Cadê Seu Namorado Moça? / Thales Lessa e Nadson O Ferinha - Duas (Versão Arrocha) / Dilsinho, Nadson O Ferinha, Rafinha RSQ - Love Gostosinho (Ao Vivo) / Nattan e Felipe Amorim - Toca o Trompete / Felipe Amorim Capa do ano - Afrodhit (IZA) - Direção Criativa: IZA, Felipe Sassi, Nídia Aranha e Caio (vencedores) - Escândalo Íntimo (Luísa Sonza) - Olga Fedorova - ICARUS (BK') - Idealização: AKQA Coala.LAB. / Foto: Bruna Sussekind - O Dono do Lugar (Djonga) - Idealização: Djonga / Execução: Coniin - Super (Jão) - Gabriel Vorbon - Vício Inerente (Marina Sena) - Jean LaBanca, Miguel F Mello, Fernando Toma Produção Musical do Ano - Pretinho da Serrinha (vencedor) - Douglas Moda - Iuri Rio Branco - Mu540 - Nave - Papatinho Rock do Ano - DISTOPIA / Planet Hemp e Criolo (vencedores) - Electric Fish / Ana Frango Elétrico - Aos Poucos / Supercombo - Segredo / Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo - TACA FOGO / Planet Hemp - Você Vai Lembrar de Mim / NX Zero Instrumentista do Ano - Pretinho da Serrinha (vencedor) - Amaro Freitas - Hamilton de Holanda - Jonathan Ferr - Rafael Castilhol - Silvanny Sivuca DJ do Ano - Alok (vencedor) - DENNIS - Mu540 - Pedro Sampaio - VHOOR - Vintage Culture