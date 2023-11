Apresentado por Ludmilla, Tadeu Schmidt e Tatá Werneck, Prêmio Multishow será transmitido pela Globo

Uma semana antes de ir ao ar pela primeira vez na TV Globo, a premiação do canal musical Multishow foi anunciada na última quarta-feira, 1, através de coletiva de imprensa com as principais novidades e atrações, que chega em sua 30ª edição em 2023. Com apresentação de Ludmilla, Tadeu Schmidt e Tatá Werneck, o Prêmio Multishow será realizado na próxima terça-feira, 7, no Rio de Janeiro.

Para Ludmilla, que apresenta pela primeira vez o Prêmio Multishow é um desafio diferente. “É o Brasil inteiro nos olhando. É um prêmio rico em gêneros musicais. O que mais me deixa apreensiva é que eu sou ruim de enxergar as coisas de longe, então bate um nervosismo (risos). Mas eu estou muito animada e feliz. O Brasil inteiro vai estar se mexendo com a nossa música e eu só posso dizer que estou pronta para esse momento”, declarou a cantora.

A edição comemorativa de 30 anos também marca uma mudança importante que tem o objetivo de refletir cada vez mais a pluralidade de agentes que movem o mercado da música brasileira. A premiação trouxe uma evolução na Academia Prêmio Multishow, que ganhou novos integrantes e um peso ainda maior na escolha dos vencedores; e na votação, que passou de 13 para 23 categorias.

Tadeu Schmidt, que está no time dos apresentadores, fala sobre sua relação com a música. “Eu sou aquele tipo de pessoa que se está triste, coloca uma música para se alegrar. Se estou muito feliz, coloco uma música relacionada, então a música me move, é muito importante na minha vida”, destacou o apresentador. Tadeu afirmou ainda que “ás vezes você está vendo um filme e é uma sensação maravilhosa. Mas quando você ouve uma música, aquilo mexe incrivelmente com você. A música é diferente, nos emociona de uma forma inexplicável”.

O Diretor de Conteúdo da Globo, Gabriel Jacome, fala sobre os critérios de seleção do Prêmio Multishow. Segundo o diretor, o prêmio é uma fotografia mutável que está sempre em evolução. “Buscamos sempre novas tendências, expandir para termos novos olhares e abrangermos todos os tipos de cultura. Até mesmo fugir das músicas regionais e expandir para todos os gêneros. A música brasileira ela se dá em sua completude territorial, total, em todas as suas facetas. Então fizemos uma reflexão interna primeiramente, para depois expandir essa cultura para o Brasil inteiro”, explicou.

Transmissão

A transmissão começa às 20h exclusivamente no Globoplay. Com sinal disponível para não-assinantes, a plataforma inicia a exibição antes mesmo da cerimônia, em um aquecimento pré-evento que contará com o anúncio dos seis primeiros vencedores da noite. A transmissão segue até o fim da premiação, tudo isso direto de um lounge no local do evento. A partir das 21h20, o Multishow abre sua transmissão ao vivo do tapete.