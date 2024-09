Katy Perry prova comidas brasileiras no ‘Mais Você’ e leva marmita: ‘Foi a melhor que já comi’

A cantora Katy Perry participou do programa “Mais Você” na manhã desta sexta-feira (20/09). Ela, que se apresenta no Rock in Rio 2024 hoje e está lançado também seu novo álbum “123” no país, aproveitou a oportunidade também para provar comidas tipicamente brasileiras. Entre os quitutes que a cantora comeu, havia pudim de leite, coxinha e pão de queijo recheado com doce de leite, goiabada ou queijo.

"Eu gostei e pediria isso. Muito bom. As pessoas fazem isso em casa?", questionou a cantora ao provar o pudim.

Apesar de não ser muito fã de doces, Katy elogiou o pão de queijo com goiabada, mas o que parece ter ganhado o coração da cantora foram as coxinhas. "Eu quero 14 dessas coxinhas. Foi a melhor coisa que já comi. Preciso disso todos os dias”, disparou.

Para completar a felicidade da artista, Perry ainda ganhou uma marmita recheada com os quitutes preparados por Ana Maria Braga para a cantora levar.