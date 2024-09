VÍDEO: Atração do Rock in Rio, Katy Perry surpreende fãs com pizza na porta do hotel

A diva pop Katy Perry, uma das atrações principais do Rock in Rio 2024, fez uma surpresa para seus fãs na madrugada desta sexta-feira (20), distribuindo pizza na porta do Copacabana Palace, hotel onde está hospedada, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A cantora americana saiu até a calçada acompanhada de integrantes do seu staff, que carregavam diversas caixas de pizza empilhadas.

Curiosamente, as embalagens estavam sem marca, e a pizza do topo era de calabresa, uma das preferidas no Brasil. Com bom humor, Katy Perry serviu as fatias aos fãs e caprichou no ketchup, adotando o costume carioca de incrementar a pizza com o condimento. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, a cantora aparece sorrindo e interagindo com o público, embora não tenha sido vista comendo a pizza durante o momento.

Além de marcar presença no Rock in Rio, a cantora também foi destaque no reality show Estrela da Casa, e, nesta sexta, vai participar do programa Mais Você, com Ana Maria Braga. Katy Perry está no Brasil para o lançamento de seu novo álbum, intitulado "143", que será apresentado oficialmente no mesmo dia de sua aguardada performance no festival.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)