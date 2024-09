Vídeo: Katy Perry visita Estrela da Casa e surpreende os participantes; veja reações

Estrela internacional da música, Katy Perry chegou no reality show Estrela da Casa, da TV Globo, nesta quarta-feira (18). A cantora norte-americana surpreendeu os participantes do programa com uma visita especial, às vésperas de seu show no Rock in Rio. A cantora desembarcou no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 16.

A surpresa ocorreu quando os participantes foram chamados para a área externa da casa. No local, eles encontraram um totem com um botão. O participante Gael Vicci apertou o objeto e fez com que uma cortina se abrisse, revelando a cantora.

VEJA MAIS

A apresentadora Ana Clara, após as reações dos cantores e cantoras, acompanha a visita e pede aos participantes para seguirem direto para o estúdio musical.

No local, MC Mayarah perguntou se a famosa dançava funk. Ela respondeu negativamente, mas disse: "Você pode me ensinar". Em seguida, as duas se levantaram e a carioca mostrou seu rebolado para Katy.