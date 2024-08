Katy Perry é investigada por cometer possíveis danos ambientais em gravação de clipe

A cantora norte-americana Katy Perry está sendo investigada por cometer um suposto crime ambiental com o videoclipe da música "Lifetimes", lançado em 9 de agosto e filmado nas dunas de S'Espalmador, localizadas nas Ilhas Baleares, na Espanha.

Segundo o Departamento de Meio Ambiente das Ilhas Baleares, isso ocorreu porque a produtora por trás do clipe não solicitou autorização para filmar nas dunas de S’Espalmador. Além disso, uma das cenas teria sido filmada em uma área proibida do local, marcada por cordas.

Apesar de ter aberto a investigação sobre a possibilidade das filmagens terem causado danos ambientais à praia, o órgão informou em um comunicado à imprensa que o vídeo não configura um "crime ambiental", mas sim uma infração, já que as filmagens "podem ser autorizadas" quando solicitado corretamente.

"A filmagem de reportagens fotográficas, cinematográficas, videográficas ou de qualquer outra natureza que envolvam a captação de imagens em qualquer meio e formato com finalidade publicitária ou de exibição comercial, carece de autorização expressa do ministério competente do meio ambiente, sem prejuízo de outras autorizações que possam ser concedidas pelas autoridades e órgãos correspondentes, inclusive as relativas a direitos de propriedade", diz a nota do Departamento.

"Lifetimes" é o segundo clipe do novo álbum de Katy Perry, "143", que chega às plataformas digitais em 20 de setembro. Em menos de uma semana, o clipe já acumulou mais de 2,7 milhões de visualizações.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)