Katy Perry retorna com clipe ousado de 'Woman's World'; assista

A diva pop americana Katy Perry está de volta com força total! Na noite desta quinta-feira (11), A cantora lançou a primeira música de seu novo álbum de estúdio, "143", intitulada "Woman's World". A faixa, que chega acompanhada de um videoclipe vibrante, é um hino empoderado sobre o poder feminino e marca o início de uma nova era para a artista.

"Woman's World" tem uma energia pop com batidas contagiantes e versos que celebram a força e a independência das mulheres. O videoclipe, dirigido por Liza Mandelup, acompanha a temática da música, mostrando Katy em diferentes cenários coloridos e empoderados, cercada por outras mulheres confiantes.

Assista ao clipe de Woman's World:

O lançamento de "Woman's World" e do álbum "143", que chega às plataformas digitais no dia 20 de setembro, marca o retorno de Katy Perry à música após um hiato de quase dois anos. Seu último álbum solo, "Smile", foi lançado em 2020, e desde então a cantora se dedicou à vida materna e a algumas colaborações musicais.

Ainda não há muitos detalhes sobre o que esperar do álbum "143", mas a julgar pelo single de estreia, a promessa é de um disco pop divertido, energético e com mensagens positivas. Segundo a revista Rolling Stone, Katy Perry está trabalhando com dois produtores renomados do cenário pop, Max Martin e Dr. Luke, produtor acusado de abuso sexual pela cantora Kesha.

Para os fãs brasileiros, a volta de Katy Perry à música é ainda mais especial, já que a cantora se apresenta no Rock in Rio 2024 no dia 20 de setembro, data do lançamento do álbum "143". A cantora será a headliner do Palco Mundo no "Dia Delas", que também contará com shows de Karol G, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, Iza, Gloria Gaynor e Tyla.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)