Rock In Rio 2024: Imagine Dragons, Ed Sheeran e outros artistas têm datas confirmadas no festival

O Rock in Rio 2024 já tem data marcada: dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. O festival ocorre no Rio de Janeiro, a Cidade do Rock. Algumas das atrações anunciadas, como Imagine Dragons e Ed Sheeran, já estão com as datas de apresentação confirmadas.

O Palco Mundo recebe, dia 14 de setembro, a banda liderada por Dan Reynolds, Imagine Dragons, e o astro da música brasileira Lulu Santos. Já no dia 19, é a vez de Ed Sheeran, Joss Stone e Jão se apresentarem. Gloria Groove está confirmada para a mesma data de Ed Sheeran, mas no Palco Sunset.

A edição de 2024 comemora os 40 anos do Rock in Rio. Quem comprou o Rock in Rio Card pode escolher a data em que quer ir ao festival. A seleção está disponível do dia 23 de janeiro ao dia 3 de abril de 2024, exclusivamente pelo site de vendas. Confira aqui. A data de escolha do Card não pode ser alterada após escolhida.

O titular do Rock in Rio Card pode selecionar a data em que desejar ir dentre qualquer um dos dias de programação. O direito de escolha, após o prazo, dependerá da disponibilidade de ingressos por dia do festival.

