Fãs se preparam para shows internacionais em 2024; confira artistas que marcam presença no Brasil

Sejam em festivais ou shows solo, diversos artistas internacionais já têm presença confirmada no Brasil em 2024. A banda Blink-182, o grupo Jonas Brothers e o cantor Ed Sheeran são alguns dos artistas com shows agendados em terras brasileiras.

VEJA MAIS

Os festivais Lollapalooza e Rock In Rio são dois grandes eventos esperados pelos fãs. Enquanto o primeiro ocorre anualmente em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, o segundo é realizado a cada dois anos no Rio de Janeiro.

A publicitária paraense Natália Paixão mora em São Paulo, uma das principais cidades que vão receber shows internacionais em 2024. A jovem tem altas expectativas para o próximo ano e já está com ingressos comprados para a “I Wanna Be Tour”, turnê de pop punk e emo, e o show do Jonas Brothers.

“Eu sou uma menina Disney, então eu estou enlouquecida. É uma das bandas também que, assim como a Miley Cyrus, eu acho que vai pesar de uma forma diferente. Meu Deus! Os caras que estavam ali na adolescência, que estavam na nossa era Disney, bem anos 2000. Estou bem ansiosa”, diz Natália sobre o Jonas Brothers.

Natália considera que cada experiência em shows tem significados diferentes. Para ela, o que mais importa é proporcionar e viver aquilo que não pôde na infância e adolescência. “Estar no meio de inúmeras pessoas que cantam e tem aquele artista como ídolo, que as músicas tocaram elas de alguma forma, é um sentimento surreal. Eu falo que vale apenas cada centavo você investir, porque nunca é só um show, é uma experiência, é uma coisa que te toca”, explica.

Mariana Vieira é jornalista e, assim como Natália, é uma paraense em São Paulo. Em 2023, ela foi para 90 shows de artistas nacionais e internacionais. Mariana, que também é criadora de conteúdo para a internet, diz que se agarrou às oportunidades. “É um espaço de muita, muita, muita paz, muito encontro comigo mesma, muita diversão. É um momento muito meu, onde eu tiro pra me divertir, ser feliz, cantar, pular sem ligar pro que está ao redor, sem ver a hora passar. São momentos extremamente especiais pra mim, onde eu lavo a alma”, fala.

Entre todos, o show do Foo Fighters no The Town (festival em São Paulo que Mariana esteve a trabalho) foi o preferido e mais marcante, segundo a jornalista. Ela conta que se organizou para assistir à apresentação da banda na grade e até levou uma bandeira do Pará para deixar estendida. “Eles iam pro Lollapalooza no ano passado e acabou que não foram, porque no dia anterior ao show o baterista morreu. Foi um momento muito triste pra todo mundo que é fã, pra gente como eu que nunca tinha ido ao show e estava esperando essa oportunidade há anos. Foi dolorido em dose dupla e foi muito tenso, mas ainda bem a banda voltou num outro formato”, relembra.

Os ingressos para o Lollapalooza 2024 de Mariana já estão comprados. “A banda que eu mais estou esperando ver é o Paramore, porque é uma banda que eu sou fã há mais de uma década”, fala. Essa é a terceira vez que a jornalista vai a um show da banda estrelada pela cantora Hayley Williams. Ela diz que a vantagem dos festivais é conectar diversos artistas.

Natália Sidrim, zootecnista, é fã da boyband Westlife e já está se preparando para o show em terras brasileiras no dia 24 de março. Ela conta que acompanha o grupo desde a adolescência e ir ao show é a realização de um sonho. “Vê-los ao vivo é inexplicável. Tive essa experiência com os Backstreet Boys ano passado e o Rock In Rio também”, fala.

A zootecnista afirma que ama música e que a experiência de cantar junto com os ídolos e ver a performance ao vivo é maravilhosa. Sidrim já está em busca de passagem e hospedagem em São Paulo, iniciando o planejamento para o grande dia.

“Eu pretendo chegar horas antes do portão abrir. Estar bem descansada, levar capa de chuva, garrafa de água e lanches para aguentar a espera e a ansiedade do dia”, explica.

VEJA MAIS

O acadêmico de Enfermagem Rarison Trindade está com altas expectativas para o Rock In Rio 2024, essa é a primeira vez que ele participa. Até o momento, Ne-Yo e Imagine Dragons são as atrações mais aguardadas pelo jovem.

“Não sei como serão as outras atrações que serão anunciadas, mas Ne-Yo eu escutava desde pequeno. Acho que, quando a gente escuta uma música da nossa infância e quando a gente imagina ele vindo para o Brasil, a gente está realizando um sonho, porque eles vivem distantes”, comenta.

Rarison tem se organizado junto com o namorado, Matheus Freire, para ir ao festival. Ele conta que a prioridade era o ingresso e que, aos poucos, estão se organizando para as demais necessidades. “A gente pensou em primeiro comprar o ingresso e, depois do ingresso, já pensaria em comprar passagem. Assim, juntando o dinheiro cada mês até chegar o dia do festival, que a gente quer aproveitar o máximo possível”, explica.

A escolha de ir ao Rock In Rio se deu pelas atrações, segundo Rarison. Ele ressalta que é muito gratificante poder vivenciar essa experiência que é sempre vista na televisão e internet.

Shows internacionais em festivais

Lollapalooza - São Paulo

22 de março

Blink-182

Arcade Fire

The Offspring

Diplo

Jungle

The Blaze

Dom Dolla

Jaden

Fletcher

Kittin

MK

23 de março

Paramore

Limp Bizkit

Thirty Seconds to Mars

Hozier

King Gizzard and the Lizard Wizard

Above & Beyond

Rina Sawayama

Timmy Trumpet

Pierce the Veil

Loud Luxury

24 de março

SZA

Sam Smith

Phoenix

Meduza

Dove Cameron

Omar Apollo

The Driver Era

Zhu

Dayglow

Dombresky

J. Worra

Nothing but Thieves

Rock In Rio - Rio de Janeiro

Entre 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro (sem datas exatas confirmadas)

Imagine Dragons

Ed Sheeran

Ne-Yo

Joss Stone

Angélique Kidjo

Simple Plan

I Wanna Be Tour (turnê de pop punk e emo) - São Paulo, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte

02 a 10 de março

A Day To Remember

The All Americans Rejects

Shows solo internacionais

Bikini Kill

05 de março - São Paulo

McFly (Turnê “Power to Play”)

02 e 05 de março - São Paulo e Rio de Janeiro

Westlife (”The Wild Dreams Tour”)

24 de março - São Paulo

Louis Tomlinson

08, 11 e 12 de maio - Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba

The Calling

21 de abril, 03, 04, 05, 07, 09, 11,12, 14, 16, 18 e 19 de maio - São Paulo, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Recife, Manaus, Teresina, Belém e Fortaleza

Eric Clapton

24, 26 e 29 de setembro - Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo

Iron Maiden

06 e 07 de dezembro - São Paulo

Jonas Brothers

16 de abril - São Paulo

*(Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)