Jovens artistas Bia Dourado e Renan Andrade planejam novas gravações para 2024

Os jovens artistas Bia Dourado e Renan Andrade esperam produzir novas músicas em 2024. Os dois artistas esperam consolidar ainda mais as carreiras no próximo ano. Com a experiência do The Voice Kids, os paraenses planejam expandir as carreiras com novas gravações. Enquanto Bia está organizando o primeiro EP e a realização de um novo show, Renan foca na elaboração do terceiro álbum da carreira.

Para a jovem Bia Dourado, de 13 anos, o ano termina com muitas realizações. “Tanto pessoalmente, quanto profissionalmente, meu ano foi maravilhoso, cheio de realizações. Na música, eu fiz várias participações, mais um show solo e duas músicas. Uma é de minha autoria e outra foi regravação. Foram dois sonhos para mim que graças a Deus consegui realizar. Tenho certeza que 2024 será tão incrível quanto 2023 foi”, acredita.

Bia lançou a autoral “Meu Lar”, que compôs para o meu pai em 2022, e “Círios” que gravou com o amigo Renan Andrade. O rapaz que completou a maioridade em 2023 também agradece os passos dados na carreira. “Acho que esse ano de 2023 me trouxe muita certeza sobre o que eu sonho para minha vida e meu futuro. Mais um ano fazendo o que amo, e sabendo que é só o começo. Lancei também um álbum com músicas autorais, sendo uma delas premiada como melhor letra forró e sertanejo no Prêmio Amazônia de Música. Isso é um incentivo para que eu possa continuar e ver que estou no caminho certo, sempre sonhando cada vez mais alto”, falou.

Neste ano, Renan divulgou o segundo álbum intitulado “Pra Sempre com você” em todas as plataformas digitais de música com nove faixas, sendo cinco composições autorais, parcerias com o irmão Ruan Andrade, o amigo Gabriel Santi, arranjos de Ziza Padilha e a direção vocal de Dayse Addario.

“Se Deus quiser, será um ano de muita produção e muita coisa nova para vocês! Já estamos com um projeto para fazer um EP, e tô super ansioso pra iniciar”, adiantou. “No ano de 2024, quero estruturar mais ainda minha carreira, montar minha banda, produzir um novo álbum direcionado para o que quero trabalhar, e focar nisso realmente”, complementou.

O planejamento de Bia Dourado também está acelerado para o próximo ano. Ela explica que os planos estão acelerados. A primeira meta é lançar o primeiro EP. “O meu EP será com músicas autorais. A gente ainda está vendo se a gente ainda vai encaixar algumas músicas que não são minhas. Como minha criatividade está muito aflorada se Deus quiser todas as músicas do EP serão minhas”, destaca a jovem cantora.

O novo show de Bia é outra realização profissional que deve ocorrer no ano vindouro. “Na verdade, ele está sendo planejado desde novembro, mas agora ele está saindo do papel. A gente quer muito realizar. Estamos com todo o repertório pronto. Agora é só lançar mesmo para as pessoas”, revelou.

DIFICULDADES – Uma das maiores dificuldades para Renan é controlar a ansiedade antes dos trabalhos saírem do papel. “Temos que estar sempre em constante evolução e aprendizado, com muita criatividade também, para de alguma formar fazer algo diferente e que chame atenção e seja algo ‘novo’ para o público. Nem sempre isso é fácil. Outra dificuldade é aquele sentimento de ansiedade para as coisas acontecerem, mas nem tudo é no tempo que nós queremos, o que não pode é desistir e deixar de sonhar. Que esse ano de 2024 seja de muito sucesso, muitas alegrias e muita saúde que o resto a gente corre atrás”, deseja Renan.

Já para Bia Dourado, o desafio no novo ano é a transição na carreira que pretende fazer de estilo infantil para algo mais maduro. “Eu tenho uma vida profissional muito leve, principalmente por ainda ser jovem e levar tudo com muito prazer. Acho que a minha dificuldade do momento tem sido a transição da minha infância para adolescência. Por agora eu não me interessar muito por estilos musicais tão infantis, o que pode ser uma dificuldade por um lado, mas por outro pode ser uma abertura de portas e trazer novos estilos musicais”, revela.