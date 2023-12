Após 10 anos, Jonas Brothers retornam ao Brasil com turnê

O grupo formado por Kevin, Joe e Nick Jonas retorna ao Brasil em turnê após 10 anos, em 2024. A banda se apresenta no dia 16 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. Até então, apenas um show no Brasil foi anunciado.

Os Jonas Brothers trazem a “The Tour” a terras brasileiras com músicas dos cinco álbuns lançados. A pré-venda, exclusiva para clientes do banco Santander, inicia nesta quinta-feira, 14, às 10h. No sábado, 16, a venda geral inicia no site e na bilheteria oficial da Ticket Master.

O Brasil abre a passagem do trio pela América Latina. Depois de São Paulo, a banda segue para Colômbia, Peru, Chile e Argentina. No total, “The Tour” conta com 98 shows em 26 países.

A banda iniciou em 2005 e se tornou popular com aparições em programas do Disney Channel.

Saiba os valores dos ingressos

Inteira

Pista premium - R$ 740

Pista - R$ 440

Cadeira inferior - R$ 540

Cadeira Superior - R$ 350

Meia-entrada

Pista premium - R$ 370

Pista - R$ 220

Cadeira inferior - R$ 270

Cadeira Superior - R$ 175

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)