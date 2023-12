'The Eras Tour', de Taylor Swift, se torna a maior bilheteria da história

A cantora Taylor Swift, com “The Eras Tour”, quebrou o recorde de maior bilheteria da história com mais de US$ 1 bilhão em receitas. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 12, pelo Guinnerss Word Records.

Após 151 shows, a turnê atingiu a marca de US$ 1,04 bilhão (aproximadamente, R$ 5,16 bilhões), de acordo com a Pollstar. “The Eras Tour” iniciou em março de 2023 e está prevista para acabar em dezembro de 2024.

A turnê é um marco na vida da cantora considerada a pessoa do ano pela revista Time, pois celebra seus 10 discos lançados – incluindo mais quatro regravações. No Brasil, Taylor fez shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, em novembro deste ano.

A Guinness Word Record afirma que o valor da “The Eras Tour” quebra o recorde da turnê de despedida de Elton John, que, em 328 shows, arrecadou US$ 939 milhões (cerca de R$ 4,56 bilhões).

Estima-se que aproximadamente 72 mil pessoas estiveram em cada show de Taylor, com os ingressos custando por volta de US$ 238 (cerca de R$ 1.180). Por show, “The Eras Tour” deve arrecadar mais de US$ 17 milhões.

Até o momento, 4,3 milhões de ingressos foram vendidos, conforme a Pollstar. Se todos os shows previstos acontecerem, a turnê arrecada mais de US$ 2 bilhões.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)