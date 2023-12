Taylor Swift é eleita a pessoa do ano pela revista Time

A cantora e compositora norte-americana Taylor Swift foi eleita a Pessoa do Ano de 2023 pela revista Time. A nomeação, anunciada na quarta-feira (6), destacou os recordes atingidos pela cantora nas plataformas de streaming e a possibilidade de sua atual turnê se tornar a maior bilheteria global de todos os tempos.

“A artista ganhadora do Grammy Taylor Swift teve um ano importante, desde o relançamento de seus álbuns com streams recordes até a realização de um dos filmes-concerto de maior sucesso da história”, diz o argumento.

Além de ser a artista mais ouvida no mundo em 2023, no Spotify, Taylor também bateu a marca de US$ 250 milhões de arrecadação com o filme "Taylor Swift: The Eras Tour", que já está entre os 20 maiores filmes lançados este ano e entrou para o Guinness World Records.

"A turnê 'The Eras Tour' também está a caminho de se tornar a turnê global de maior bilheteria de todos os tempos", completa a revista. A estimativa é de que as vendas da turnê, que inclui 146 shows em estádios até 2024, cheguem a US$ 1,4 bilhão ou mais.

Taylor já esteve na capa da revista Time anteriormente, na publicação de Personalidade do Ano de 2017. Dessa vez, a cantora concorreu pelo título com outros nove candidatos finalistas à nomeação. Confira a lista:

• Grevistas de Hollywood (em movimento por melhores condições de trabalho no cinema);

• Xi Jinping (presidente da China);

• Taylor Swift (diva pop);

• Sam Altman (ex-CEO da OpenAI, empresa que comanda o ChatGPT);

• Promotores que acusam Trump de crimes;

• Barbie (boneca e personagem fictício);

• Vladimir Putin (presidente da Rússia);

• Rei Charles III (chefe de Estado do Reino Unido, sucessor da Rainha Elizabeth II);

• Jerome Powell (Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)