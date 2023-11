Taylor Swift agradece aos fãs e encerra passagem pelo Brasil

Taylor Swift utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (28), para expressar a gratidão aos fãs brasileiros e se despedir do país após seis apresentações em novembro. A cantora e compositora norte-americana compartilhou uma mensagem destacando o orgulho e emoção pela participação do público durante os shows da "The Eras Tour", no Rio de Janeiro (RJ), que ocorreu nos dias 17, 19, 20 e em São Paulo, nos dias 24, 25, 26.

Embora a mensagem celebrasse a energia e entusiasmo dos fãs, Taylor Swift não mencionou incidentes ocorridos durante as apresentações no Rio de Janeiro, como a trágica morte de um fã na estreia da turnê brasileira e o adiamento abrupto do show do dia 18 para o dia 20. Em São Paulo, houve relatos de "desentendimentos" durante os shows, de acordo com informações da polícia militar paulista, mas a cantora focou na positividade em sua despedida.

A tradução da mensagem de Taylor Swift é a seguinte:

"Trazer uma turnê para o Brasil é algo com que sonho há anos, e esses fãs superaram em muito minhas expectativas. Encerramos oficialmente a Eras Tour 2023 e conseguimos encerrar o ano com 6 shows no Rio e em São Paulo, com os públicos mais mágicos . Sou muito grato à minha família da turnê, minha banda, equipe e dançarinos por tudo que eles trouxeram para este show durante todo o ano. Para as pessoas que vieram ver, vocês foram o que fizeram aqueles estádios parecerem tão vivos, elétricos e inesquecíveis para mim. Na verdade, me sinto tão orgulhoso e emocionado com o que fiz parte. Nos vemos em 2024".

A série de shows no Brasil marcou o encerramento da turnê em 2023, e Taylor Swift retomará sua agenda em fevereiro de 2024, com apresentações no Japão, Austrália e diversos outros países até dezembro do próximo ano. Sabrina Carpenter, Paramore e Gracie Abrams são possíveis artistas de abertura, dependendo da localidade, com a exceção de Tóquio, que não contará com shows de abertura.