Fã que pegou salto de Taylor Swift planeja vender o objeto para pagar tratamento da prima

Felipe Conrado, 32 anos, esteve presente no último show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, no dia 20 de novembro. Entretanto, mais do que apenas prestigiar a cantora, Felipe viveu algo a mais: pegou o salto arremessado por Taylor. Felipe pensa em vender a peça para ajudar nos custos do tratamento de câncer da prima.

Ainda no primeiro ato do show, o salto da bota de Taylor quebrou e a cantora retirou o pedaço do sapato, jogando-o para o público. Felipe vê o acessório como objeto de colecionador e acredita que pode ter um bom valor, já que é produzido pelo designer francês Christian Louboutin.

A prima de Felipe, Ângela Conrado, descobriu um melanoma (tipo de câncer de pele) em março deste ano. A ideia é vender a peça para ajudar a custear o tratamento de imunoterapia.

Felipe aproveitou a fama repentina e aproveitou para divulgar a vaquinha solidária criada por Ângela. Ele afirma que, caso não precise vender o salto, pretende guardar o objeto.

"Foi uma sorte e não venderia por ser muito fã dela. É uma lembrança exclusiva. É uma parte do figurino dela que está comigo e guardo aqui comigo com muito carinho. A única opção que eu venderia ela seria para custear o tratamento da minha prima", diz.

Até o momento, a campanha já arrecadou mais de R$ 23 mil dos R$ 27,6 mil pretendidos.

O show que Felipe participou, originalmente, seria no sábado, dia 18 de novembro. O adiamento foi devido às altas temperaturas no Rio de Janeiro. O fã relata que, ao chegar na fila, às 12h, estava sem esperanças de conseguir a grade e focou em ficar em um bom lugar.

Quando Felipe pegou o salto, começou a sofrer assédio de outros fãs e criou uma estratégia para sair do local. “Coloquei dentro de uma de bolsa e de uma capa de chuva. Tudo para camuflar. Quando cheguei em casa que de fato eu peguei e olhei com mais calma. Agora está guardada com outras lembranças que eu guardei do show”, explica.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)