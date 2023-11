Presidente Joe Biden confunde Taylor com Britney Spears ao mencionar calor no Brasil

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden confundiu as cantoras Taylor Swift e Britney Spears ontem, 20, durante discurso ao vivo na Casa Branca. Ele citou o Dia de Ação de Graças e brincou com o calor em território brasileiro, no entanto, fez confusão com o show The Eras Tour, cintando Britney.

Joe Biden disse "perdoa os perus da Casa Branca", fazendo referência ao Dia de Ação de Graças. Mas, em um momento durante seu discurso descontraído, citou o calor no Brasil e confundiu Taylor com Britney. “Você pode dizer que foi mais difícil do que conseguir um ingresso para a ‘Renaissance Tour’ ou… a turnê de Britney… ela está em… está meio quente no Brasil agora”, disse o presidente”. A artista passará nos dias 24, 25, 26 pelo estádio Allianz Parque, em São Paulo.

O nome de Taylor está em maior evidência, devido à crise climática e as temperaturas extremas que seu público tem enfrentado, além das três mortes confirmadas em sua turnê.