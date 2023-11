Morre mais um fã de Taylor Swift no Rio de Janeiro, terceiro caso confirmado na turnê da cantora

Mais um fã de Taylor Swift morreu durante a passagem da cantora pelo Brasil. O terceiro caso ocorreu hoje, 21, e foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Um jovem de 23 anos foi encontrado em parada cardiorrespiratória no entorno do Engenhão, estádio onde ocorreu o show da cantora.

O nome da vítima não foi divulgado e a polícia do Rio de Janeiro ainda investiga o caso, no entanto, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, um jovem de 23 anos foi encontrado caído no entorno do estádio, foi atendido, mas não resistiu. A hipótese é que o jovem tenha tido um mal súbito e, por isso, a parada cardiorrespiratória.