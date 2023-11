The Eras Tour: Taylor Swift não dará entrevistas no Brasil

A cantora Taylor Swift não deve falar com nenhum veículo de imprensa durante sua estada no Brasil, para shows da The Eras Tour. A loirinha está no Brasil desde a tarde desta quinta-feira (16) e deve realizar shows no Rio de Janeiro e em São Paulo.

De acordo com A Folha de São Paulo, alguns dos canais que queriam entrevistar Taylor eram o SBT e a Globo, que queria uma exclusiva para o Fantástico, mesmo que rapidamente. Porém, as duas emissoras receberam a negativa da produção e foram informados que sequerhaveria credenciamento para profissionais durante a tour.

Taylor Swift dificilmente faz entrevistas exclusivas. Na Argentina, último País onde a tour passou, a tratativa com a imprensa foi parecida.

Agenda Taylor Swift

A “The Eras Tour” passa pelo Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 (sexta, sábado e domingo), no Estádio do Engenhão. Depois, Taylor Swift e seu show partem para São Paulo, onde se apresentam nos dias 24, 25 e 26, no Allianz Parque

Homenagem para Taylor no Cristo Redentor

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que fará uma homenagem para Taylor Swift no cartão postal do Rio de Janeiro: o Cristo Redentor. Os fãs chegaram a subir uma hashtag, em campanha para iluminar o Cristo com uma camiseta que se assemelha a que foi utilizada por Taylor no clipe You Belong With Me.