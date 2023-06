Paraenses garantem ingressos dos shows da Taylor Swift no Brasil

Os fãs brasileiros da Taylor Swift estão no deserto desde 2012, ano em que a loirinha fez o último show no País. Até que ela tentou colar aqui em 2020 com a Lover Fest, entretanto, precisou cancelar todos os shows da turnê devido à pandemia de covid-19. Agora, com três shows esgotados - um no Rio de Janeiro e outros dois em São Paulo -, nem mesmo a distância vai impedir que fãs mais dedicados vejam a cantora de perto. É o que provam paraenses que vão atravessar o Brasil no mês de novembro para a The Eras Tour.

VEJA MAIS

“Não fui no show de 2012 e tinha comprado o ingresso pro show que seria em 2020, então a expectativa está muito grande para esse encontro com a Taylor. Eu quase não comprei o ingresso, mas meu marido me deu o maior apoio pra aproveitar essa oportunidade e agora vou com minhas amigas”, conta Isabela Quirino Nunes, 26, jornalista de Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Isabela diz que cresceu ouvindo as músicas da Taylor (Arquivo Pessoal)

Ela está com ingressos garantidos para o show do dia 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e conta o que a motiva ir até outro estado ouvir alguém que admira. “Me digo fã da Taylor desde 2006, ou seja, desde o primeiro álbum dela. A minha situação com ela é que eu basicamente cresci ouvindo, e fui amadurecendo com a música dela, que hoje é totalmente diferente do que era lá no início”, explica Isabela.

De Belém, o universitário Pedro Oliveira, 26, também está ansioso para contemplar o retorno da diva pop ao Brasil. Ele conseguiu ingresso para o show do dia 18 de novembro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

“Estou animado, pois é a primeira vez que ela trará para o Brasil um show de uma turnê. Não cheguei a ir em 2012, pois foi um pocket show apenas para poucos fãs selecionados pela gravadora para a promoção do álbum Red. Em 2020 eu estava com o ingresso para o show, mas não deu certo e agora, finalmente vou assistir o espetáculo que é a apresentação da Taylor. Esperei muito por isso!”, compartilha Pedro.

O jovem diz que é swiftie, como são chamados os fãs da Taylor, desde 2012, quando ela lançou o álbum Red. “Apesar de que eu já a acompanhava desde o Fearless, lançado em 2008. Mas o Red foi o que mais me pegou. E o que me fez manter a admiração por ela até hoje é a forma em que ela consegue transformar em música, sentimentos tão complexos e profundos, e que são tão relacionáveis para qualquer pessoa”.

Shows extras

Após o sucesso das vendas dos ingressos para os três shows da The Eras Tour de Taylor Swift no Brasil, a Ticket for Fun divulgou nesta segunda-feira (12) três apresentações adicionais. O Rio de Janeiro ganhou mais uma data, 19 de novembro, além do dia 18 de novembro. São Paulo também recebeu uma nova data, 24 de novembro, que se junta aos dias 25 e 26 de novembro.

A notícia alegrou quem não conseguiu comprar ingressos para os primeiros shows confirmados, como a empresária Rubia Campos, 35, que pretende levar a sobrinha, Maria Elizabeth, 13, para o show da Taylor em São Paulo.

Rubia Campos e a sobrinha de 13 anos, Maria Elizabeth (Arquivo Pessoal)

“Nem sou fã da Taylor, mas eu curto tudo com minha sobrinha. Foi assim no show do Coldplay, que fomos juntas, e agora será com a Taylor. Estamos com muita expectativa para conseguir comprar os ingressos agora, pois achamos muito frustrante a primeira tentativa, pois houve muita dificuldade, muita espera, não foi nada fácil”, finaliza Rubia.