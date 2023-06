Taylor Swift surpreende fãs e faz ‘doação generosa’ durante turnê ‘The Eras Tour’

Em turnê com a ‘The Eras Tour’, a cantora Taylor Swift fez uma doação generosa para uma ONG da cidade de Detroit, em Michigan, onde fez dois shows na última semana. Além de fomentar o lazer em cidades que estão no roteiro da turnê, a passagem da artista ganhou destaque no perfil da organização que combate a fome no estado.

Nas redes sociais, a Gleaners Community Food Bank agradeceu a generosa contribuição da artista com as palavras da mesma. “Não importa o que aconteça na vida, sempre faça o bem para as pessoas”.

“Essas palavras soam verdadeiras hoje com a doação surpresa de Taylor para a Gleaners durante a parada da ‘The Eras Tour’ em Detroit! Obrigado por causar impacto e capacitar crianças e famílias com alimentos nutritivos!”, escreveu o perfil da ONG no Facebook.

Ainda segundo o jornal local ‘Detroit Free Press’, o valor doado pela cantora não foi revelado pela instituição, mas considerado como ‘generoso’. No início do ano, uma doação da artista também foi revelada e rendeu homenagens fofas do abrigo de animais abandonados Williamson County Animal Center, que nomeou quatro cachorros com músicas da cantora.

Os cãezinhos receberam nomes das músicas ‘Midnight Rain’, ‘Bejeweled’, ‘Carolina’ e ‘Willow’, dos álbuns 'Midnigh Rain', 'Where The Crawdads Sing' e 'Evermore', respectivamente.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)