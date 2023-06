Taylor Swift no Brasil: cambistas tentam furar fila de fãs acampados há dias para compra de ingresso

Acampados desde o último sábado (10), na entrada do estádio Nilton Santos, no Rio de janeiro, para garantir os ingressos do show da cantora Taylor Swift, fãs reclamam de cambistas que estariam “furando fila” para conseguir as entradas. Um dos admiradores da artista contou que alguns cambistas chegaram a comprar quatro ingressos cada.

Além disso, os fãs também relatam agressividade por parte dos negociadores de ingressos, o que tem assustado quem aguarda na fila. Uma universitária, de forma anônima chegou a relatar ameaça por parte deles. "A gente fica com medo porque eles são muito, muito, muito agressivos, gritam, xingam".

A apresentação no Rio está marcada para 18 de novembro, com entradas que variam de R$ 240 a R$ 950.

Quando começa a venda do show da Taylor Swift

As vendas dos ingressos para o show de Taylor Swift no Brasil, da turnê “The Eras Tour”, iniciaram nesta segunda-feira (12). Os shows acontecem nos dias 18 de novembro, no Rio de Janeiro e 25 e 26 de novembro, em São Paulo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, cordenadora de Oliberal.com)