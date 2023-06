Taylor Swift no Brasil: venda de ingressos para público geral começa nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (12) começam as vendas dos ingressos para os shows da Taylor Swift no Brasil. Os shows da "The Eras Tour" acontecem nos dias 18 de novembro, no Rio de Janeiro, e 25 e 26 de novembro em São Paulo.

A compra só pode ser realizada para até 4 ingressos por CPF a partir de 10h, através do site oficial de vendas online. Já as vendas físicas serão feitas nas bilheteiras do Allianz Parque em São Paulo e no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio.

Fãs da cantora começaram a acampar na fila para a abertura da venda dos ingressos desde o dia da divulgação dos shows e, na noite de domingo (11), foram registrados tumultos nos locais. Segundo relatos, a confusão se deu por conta de cambistas que tentavam furar a fila e chegaram a ameaçar quem estava no local. A polícia foi acionada para conter o tumulto.

Veja vídeo gravado por fãs:

Taylor é um dos shows mais aguardados do ano pelos brasileiros desde 2020, quando a cantora passaria no país a "Lover Fest". Por conta da pandemia, a turnê inteira precisou ser cancelada. Porém, quem chegou a comprar o ingresso na época teve prioridade dessa vez para comprar antes do público geral.

Em 2012, a cantora esteve no Brasil para fazer um show curto promocional que durou 40 minutos. A apresentação contou com seus principais hits e uma participação especial da cantora Paula Fernandes na música "Long Live".

Dessa vez, quem vai abrir a "The Eras Tour" é a cantora Sabrina Carpenter, que se apresentou no festival Mita deste ano. Ela também abriu os shows de Ariana Grande no Brasil, em 2017, e já conquistou uma legião de fãs no país.

Os ingressos para o show no Rio variam de R$ 240 a R$ 950 e entre R$ 190 a R$ 1.050 em São Paulo.

Veja a divisão por setores da The Eras Tour Brasil

Rio de Janeiro

Data: 18 de novembro de 2023

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão

Ingressos no site oficial

Valores:

Pista Premium R$ 475 (meia) - R$ 950 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Inferior Leste R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Pista R$ 325 (meia) - R$ 650 (inteira)

Cadeira Superior Oeste R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Leste R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

São Paulo

Data: 25 e 26 de novembro de 2023

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Ingressos no site oficial

Valores:

Pista Premium R$ 525 (meia) - R$ 1.050 (inteira)

Cadeira Inferior R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Superior R$ 250 (meia) - R$ 500 (inteira)

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)

Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)