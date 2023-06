Fãs de Taylor Swift encaram chuva e assalto em acampamento no Allianz; show será em novembro

Fãs da cantora Taylor Swift tem encarado uma dura empreitada para conseguir ficar a poucos metros da cantora, que virá para o Brasil em novembro. Os fãs em São Paulo tem enfrentado chuvas, frio e assaltos em frente ao Allianz Parque, na zona oeste.

Há seis meses, Jéssica Araújo, de 29 anos, trocou o aconchego e o calor do seu lar no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo, pela calçada fria, suja e por vezes molhada do Allianz Parque, onde montou sua barraca. A moça não fugiu ou foi expulsa de casa. A morada na rua é um esforço espontâneo da designer para garantir o primeiro lugar da fila que dará acesso aos ingressos e a disputada "grade" para o primeiro show de Taylor Swift no Brasil.

"Cheguei aqui quando surgiu o primeiro boato de que ela anunciaria o show, em janeiro. Mas cansamos porque não saía nada oficial e fomos embora em março. Quando os rumores voltaram esta semana, voltei com a barraca", conta Jéssica, "swiftie" (como são chamados os fãs de Taylor) que desde a quinta, dia 1.º, tem se revezado com outras 44 pessoas para manter o espaço guardado

No último sábado (3), Jéssica dividia o turno com a irmã, Larissa de Arra, de 22 anos, e as amigas Letícia Costa e Nathalia Eloiza, de 23 e 22, enquanto passavam o tempo com uma partida de Uno regada a chá gelado sem açúcar e salgadinhos.

Ao longo da semana, as meninas enfrentaram chuva e uma delas teve o celular roubado no turno da noite. Para ir ao banheiro, recorrem ao Shopping Bourbon ou ao posto de gasolina, na madrugada. Quando precisam acordar e ir direto para o trabalho, tomam banho em um hotel da rua Clélia, onde pagam de R$ 20 a R$ 30 pelo uso do chuveiro. "Cansa, viu? Se tem uma coisa que estamos é cansadas", conta Jéssica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.