Taylor Swift anuncia três shows no Brasil para este ano.

A cantora Taylor Swift anunciou três shows no Brasil. Ela se apresenta no Rio de Janeiro, em 18 de novembro no Engenhão, e em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro no Allianz Parque.

A pré-venda dos ingressos inicia na próxima terça-feira, 06.

Viajando com a turnê 'The Eras Tour', que estreou em março deste ano, Taylor faz um show que dura mais de 3 horas. No setlist estão 44 músicas, incluindo os hits de diversos álbuns da cantora: 'Fearless', 'Your Beling With Me', 'Love Story', 'Enchanted', 'Look What You Make Me Do', '22', 'All Too Well', 'Blank Space', 'Lavender Hazer', entre muitas outras.

As músicas não são apresentadas em ordem cronológica, ou seja, em ordem de lançamento. No show, Taylor tem 16 dançarinos de apoio, dois palcos e diversas trocas de figurino ao longo do show.

A abertura do evento vai contar com a Sabrina Carpenter.

Para quem não lembra, Taylor estava com data marcada para vir ao Brasil em 2020, mas a turnê foi cancelada devido à pandemia de Covid-19.