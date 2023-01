Gata de estimação de Taylor Swift vale mais de R$ 500 milhões; entenda

Olivia Benson, a gata de estimação de Taylor Swift, está avaliada em US$97 milhões, cerca de R$ 529 milhões na cotação atual do dólar. Este é um levantamento feito pelo site The Ultimate Pet Rich List. Mas engana-se quem pensa que a bichana é a mais valiosa do mundo. A gata é apenas a terceira mais rica do planeta.

Olivia está na família da cantora desde 2014. O bichinho tem esse valor acumulado após atuar em videoclipes com a cantora. Além disso, Taylor abriu uma linha de produtos para venda com a marca da gata e autorizou participações especiais em anúncios de grande orçamento.

VEJA MAIS

O pet mais valioso da atualidade é um pastor alemão chamado Gunther VI. O cachorro pertence à Gunther Corporation. Vale 500 milhões de dólares (mais de 2,7 bilhões de reais). Logo depois tem a gata Nala, com um patrimônio líquido de US$ 100 milhões de dólares (cerca de 547 milhões de reais). A felina tem até própria linha de comidas premium.