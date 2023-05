Taylor Swift e Matty Healy aumentam rumores de romance ao serem vistos juntos

Taylor Swift e Matty Healy aumentaram os rumores de novo romance ao serem vistos juntos saindo de um estúdio de gravação na última segunda-feira (15). Os dois artistas, que estavam no Electric Lady em Nova York, causaram muito na web que agora torcem por músicas juntos do suposto novo casal.

Taylor saiu sorrindo do prédio, enquanto o vocalista do The 1975 a seguia logo atrás. Nas redes sociais, os fãs vibraram com os primeiros registros compartilhados nas redes sociais. De acordo com a imprensa internacional, Matty e Taylor se juntaram a várias outras estrelas no estúdio de gravação, incluindo Florence Welch, Margaret Qualley e seu namorado, Jack Antonoff, que frequentemente fez uma parceria com Taylor.

Vale ressaltar que Matty Healy está sendo apontado como affair de Taylor há algumas semanas. A imprensa internacional afirmou que os cantores estavam 'profundamente apaixonados', apesar de estarem juntos há dois meses. Eles se conheceram em 2014.

