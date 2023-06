Fãs de Taylor Swift acampam na frente de estádio em SP cinco meses antes de shows

Depois de muita espera, finalmente os fãs brasileiros da Taylor Swift vão poder ver, no Brasil, um show da loirinha. Ontem (2) ela anunciou datas da turnê "The Eras Tour" no País, e teve fã que não perdeu tempo e já montou acampamento em frente ao Allianz Parque, em São Paulo. Ao menos três barracas estão posicionadas em frente à bilheteria do estádio até a tarde deste sábado (3).

Os shows da Taylor no Brasil só serão realizados em novembro, mas os ingressos começam a ser vendidos a partir da próxima terça-feira (6). A pré-venda acontece com exclusividade para fãs que compraram ingressos para os shows de 2020, que foram cancelados por causa da pandemia da covid-19.

Contudo, nos dias 6 e 7, a bilheteria do estádio abre para aqueles que já tinham ingressos para a "Lover Tour" no Brasil. Depois, nos dias 9 e 10, acontecem as vendas preferenciais para clientes C6 Bank Mastercard. Já a venda para o público geral começa apenas no dia 12, às 10h. As informações são do Extra.