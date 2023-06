Taylor Swift: preço de ingresso da tour no Brasil passa dos mil reais; veja quando será a pré-venda

Com a oficialização do Brasil na rota da nova tour da cantora Taylor Swift, os fãs iniciaram as buscas por ingressos. Os pacotes variam entre os estados e podem ultrapassar os mil reais. As produtoras também anunciaram o dia para a pré-venda.

Pelo cronograma, o "The Eras Tour no Brasil" acontece em 18 de novembro, no Engenhão, no Rio de Janeiro, e em 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A pré-venda começa na terça-feira (6), aos fãs que compraram ingressos para os shows que aconteceriam em 2020. A segunda pré-venda, para clientes C6 Bank, começa dia 9, e a venda geral tem início no dia 12.

Qual o preço do ingresso da tour da Taylor Swift no Brasil?

Em São Paulo, há quatro categorias de ingressos:

- Meia da Cadeira Superior Norte A e Cadeira Superior Norte B - por R$ 190;

- Inteira da Cadeira Inferior Norte A e Cadeira Inferior Norte B - por R$ 480;

- Inteira da pista premium, a R$ 1.050.

No Rio de Janeiro, a venda ficou assim:

meia cadeira superior leste - por R$ 240

inteira pista premium - por R$ 950

Pacotes VIPs - R$ 2.250.

Quais os locais de venda dos ingressos da tour da Taylor Swift no Brasil?

São Paulo

Data: Sábado e domingo, 25 e 26 de novembro de 2023

Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo - SP

Horários: em breve.

Ingressos: A partir de R$ 190

Classificação etária: A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

BILHETERIA OFICIAL - SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

A bilheteria na Allianz Parque

Local: Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP - Bilheteria do portão B.

Horário:10h às 18h

LOCAIS DE VENDA - COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.taylorswifttheerastour.com.br

Rio de Janeiro

Data: Sábado, 18 de novembro de 2023

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão - Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Horários: em breve.

Ingressos: A partir de R$ 240 (ver tabela completa)

Classificação etária: A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

BILHETERIA OFICIAL - SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

A bilheteria Estádio Nilton Santos

Local: Engenhão localizado na Rua Arquias Cordeiro, S/N - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ - Bilheteria Sul.

Horário: 10h às 18h - nos dias indicados para venda.

LOCAIS DE VENDA - COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.taylorswifttheerastour.com.br