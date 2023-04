Piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso alimenta rumores de affair com Taylor Swift

O piloto de Fórmula 1 espanhol Fernando Alonso foi apontado como o novo affair de Taylor Swift, de 33 anos. Segundo o site DeuxMoi, os dois estariam se conhecendo melhor. Os rumores sobre o possível relacionamento aumentaram após Alonso publicar um vídeo ouvindo a música "Karma" da cantora e dando uma piscadela no final.

VEJA MAIS

“Um par de revistas espanholas têm postado sobre Taylor Swift e o piloto espanhol de F1 Fernando Alonso. Segundo elas, o casal já se vê há uma semana. Nada sério, pois ambos estão solteiros novamente”, contou uma fonte anônima ao DeuxMoi.

No início de abril, a americana anunciou o término do relacionamento de 6 anos que tinha com o ator Joe Awlyn. Na mesma semana, o espanhol revelou que o namoro com a jornalista Andrea Schlager também teria terminado e ele está solteiro.

Alonso nasceu em Oviedo na Espanha, tem 41 anos e é bicampeão mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006. Ele começou a namorar a ex-namorada no último ano, após terminar o namoro de 5 anos com Linda Morselli.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)