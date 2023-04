BBB 23 chega ao último programa nesta terça-feira, 25; relembre principais fatos do reality

O Big Brother Brasil 23 acaba hoje (25), com três mulheres na final: Aline Wirley, Amanda Meirelles e Bruna Griphao. O programa começa a partir das 22h25, com exibição na TV Globo e Globoplay. O show de encerramento será com o trio de cantores e técnicos do The Voice Kids: Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho. Além deles, Lauana Prado também se apresenta na final.

Recentemente, o programa também teve uma final com três mulheres, em 2020, com Rafa Kallimann, Manu Gavassi e Thelma. No ano passado, o trio da final era de homens, com Paulo André, Douglas Silva e Arthur Aguiar.

O BBB 23 começou com a Casa de Vidro, no dia 10 de janeiro, antes mesmo da edição iniciar oficialmente, seis dias depois. Durante dois dias, em um shopping do Rio de Janeiro, quatro participantes estiveram na mira do público para apenas uma dupla ser escolhida. Entre o quarteto, estava a paraense Paula Freitas, que teve a preferência dos votos, entrando no BBB 23 com 60,55%. A participante ficou por quatro semanas no programa.

Entre polêmicas e uma personalidade incisiva, a biomédica do município de Jacundá saiu no quarto paredão, em disputa quádrupla, com 72,5% dos votos.

Desde o BBB 20 que não havia paraense no programa. Na edição 20 estava Hadson Nery, o Hadballa, terceiro eliminado com 79%. Em 2023, a presença da paraense e o encontro de diversos sotaques do Brasil ganharam destaque neste edição, e ainda a presença do maior número de negros da história do reality.

Com exclusividade ao Grupo Liberal, o apresentador Tadeu Schmidt comentou a diversidade presente no programa. "Eu adoro sotaque, adoro conversar com pessoas com esse jeitinho diferente de falar – tanto sotaques estrangeiros como sotaques de todas as regiões do Brasil. Quando a gente coloca várias pessoas na casa tem essa mistura o tempo inteiro, e eu acho o maior barato. Eu sou tão encantado por essa coisa de sotaques que, às vezes, eu pego algumas expressões e até o jeito da pessoa de falar, se conviver muito", disse Tadeu Schmidt, que comanda a apresentação do BBB desde a edição 22.

No programa do ano passado, foram mantidas medidas mais duras contra a covid-19, iniciada em 2020. Mantendo os cuidados necessários para a não contaminação, a TV Globo também destacou esses cuidados dentro do BBB. Uma das medidas era a ausência dos abraços entre quem deixava a casa e o apresentador. No BBB 23, Tadeu Schmidt recebeu cada eliminado com carinho, mensagens positivas e um abraço. Além disso, ele fez questão de bater foto e postar no seu perfil no Instagram, valorizando o jogador. A atitude fez toda a diferença para quem encontrava o primeiro contato com o mundo fora da Casa no bate-papo com o jornalista.

"Que bom saber que o período horrível da Covid ficou para trás, né? E eu senti muito isso porque foi muito difícil para mim, no ano passado, trabalhar o tempo inteiro de máscara, em casa, isolado das minhas filhas, com medo de me contaminar e não poder apresentar o programa. Este ano foi tão melhor nesse aspecto! Pude conviver com as pessoas normalmente, vendo os rostos de cada um. Várias pessoas da equipe eu só vi o rosto este ano! Foi muito bom. E isso acabou tendo uma consequência com os participantes também. Vários perguntavam se podia abraçar, e eu falava que sim; recebi todos com um abraço. É muito melhor receber assim uma pessoa que está em um momento super tenso, que está triste por estar saindo do jogo. Eu gostaria de ser recebido com carinho em uma situação como essa, então recebo todo mundo com muito carinho, faço questão. Adorei!", avalia o apresentador.

PRÊMIO

Hoje (25), Aline Wirley, Amanda Meirelles e Bruna Griphao concorrem ao prêmio de R$ 2,88 milhões, o maior da história do programa. Ao longo de cada eliminação, o valor foi aumentando, e podia até chegar na marca de R$3 milhões.

O trio é chamado de "desértica”, que marca a escolha por estar no Quarto Deserto desde o início do programa e jogar com os participantes que estavam lá. O cômodo teve dois brothers eliminados, MC Guimê e Antônio Cara de Sapato, por conta de assédio contra a mexicana Dania Mendez. Eles eram apontados como fortes concorrentes ao prêmio.

A sister Amanda Meirelles é o destaque quando o assunto é favoritismo. A médica é a única que permaneceu do Grupo Pipoca e disputa os milhões com duas participantes Camarotes, nome atribuído a participantes que já eram conhecidos do público antes do programa. Amanda ganhou prêmios dentro do BBB 23 que já somam quase R$ 1 milhão, com dois carros e valores em dinheiro.

DINÂMICA

O BBB 23 apresentou dinâmica nunca vista antes. Ao longo de cada semana eram apresentadas jogadas novas, como paredões em dupla, anjo autoimune, Big Fones, Castigos do Monstros com paredão, entre outros. Quase sempre às quintas-feiras, no dia da Prova do Líder, Tadeu Schmidt anunciava ao público como seriam as disputas durante os próximos cinco dias.

Além da novidade da Casa de Vidro, antes de iniciar o programa oficialmente, os participantes entraram na casa amarrados uns aos outros. A dupla foi escolhida pelo público e deveria permanecer unida até a formação do primeiro paredão. Nele, foi eliminada uma dupla, que foi para o quarto secreto ficar de olho no que rolava na casa. Uma pessoa foi escolhida para retornar. Fred Nicácio ganhou a preferência do público, no entanto, mais tarde, deixou o programa com 54,14 %, na 13º disputa.

EXPULSÃO E DESISTÊNCIA

MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram eliminados do programa no meio de março, acusados de importunação sexual, conduta não aceita, tanto nas regras do programa quanto na Constituição Brasileira. Além disso, em fevereiro, Bruno Gaga apertou o botão da desistência, deixando a disputa pelo prêmio do programa.