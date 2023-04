BBB 23: Quem sai do BBB? Confira a votação atualizada

A final do BBB 23 está cada vez mais próxima e a última berlinda da edição já foi formada: Bruna, Larissa e Aline disputam a preferência do público e duas vagas direto para a final do programa, que será realizada nesta terça-feira (25). Vale lembrar que Amanda já garantiu seu lugar na final após vencer a Prova da Finalista.

Segundo a parcial da enquete UOL, por volta das 09h30 deste domingo (23), Larissa deve deixar o programa com 43,72% dos votos. Bruna aparece na segunda posição, com 41,29%, enquanto Aline ocupa a lanterninha apenas 14,99% dos votos.

Fora do reality, as torcidas da dupla Larissa e Bruna entraram em uma grande briga e estão voltando uma contra a outra. Os administradores de Bruna puxaram torcida contra Larissa e, em resposta, todas as outras finalistas estão pedindo "Fora, Bruna". A eliminação ocorre neste domingo após o Fantástico na TV Globo.

