BBB 23: Quando acaba o programa? Veja a data da final do reality

Após 91 dias de confinamento, o reality show Big Brother Brasil caminha para a final de mais uma edição, prevista para encerrar no dia 25 de abril. Ainda em janeiro deste ano, a produção do programa informou que, assim como as edições de 2021 e 2022, a deste ano também duraria 100 dias, um pouco mais de três meses.

Os finalistas disputarão o prêmio de mais de R$ 2,3 milhões, o maior da história do reality, que segue aumentando graças aos "chutes" feitos pelos que estão fora da berlinda sobre quem irá ser eliminado. Os artistas Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho e Lauana Prado estarão comandando as apresentações na final do do reality, apresentado por Tadeu Schmidt.

O BBB 23 também contará com o 101º, onde os 22 participantes se reunirão por mais um dia para lavarem a "roupa suja". A edição deste ano foi uma das mais diferentes das anteriores. Já de início, a novidade ficou por conta da entrada dos participantes em dupla por votação do público, e depois pela famosa "Casa de Vidro", que elegeu mais dois participantes para entrar no programa. Teve também seis chamadas do Big Fone's, Quarto Secreto, Paredão Falso, Quarto Branco e intercâmbio com Key Alves e Dania Mendez, do "La Casa de Los Famosos", reality mexicano.