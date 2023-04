Final do BBB 23 terá shows de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho e Lauana Prado

Em 20 dias o telespectador vai se despedir da 23ª edição do ‘Big Brother Brasil’. No dia 25 de abril, o público conhecerá o(a) vencedor(a) da temporada que vai levar o maior prêmio da história do programa, que até o momento está em R$ 2,19 milhões.

Em meio às grandes emoções da noite, a festa terá apresentações do trio de técnicos do ‘The Voice Kids’, Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho, além de Lauana Prado. Um repertório diverso, com sucessos de diferentes ritmos da música brasileira.

Quem também estará presente são os participantes que já deixaram a casa do ‘BBB 23’, incluindo a paraense Paula Freitas. Todos vão curtir o show da final junto com Tadeu Schmidt no estúdio do reality, torcendo para seu preferido e fazendo parte do reencontro que celebra o fim de mais uma temporada de cem dias do ‘Big Brother Brasil’.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Travessia’, e domingos, após o ‘Fantástico’.



Além da exibição diária na TV Globo, o ‘BBB 23’ pode ser visto 24 horas por dia no Globoplay, que conta com 11 câmeras ao vivo, um mosaico com sinais simultâneos, dispõe do programa na íntegra, edições do ‘Click BBB’ e o ‘Bate-papo BBB’. Todos os dias, após a transmissão na TV Globo, o Multishow exibe uma hora de conteúdo ao vivo da casa, flashes ao longo do dia e o ‘BBB – A Eliminação’, exibido às quartas, às 20h. No gshow, além de votar e decidir quem sai do jogo, o público pode acompanhar conteúdos exclusivos, como o ‘Bate-Papo BBB’, a ‘Live do Líder’ e resumos do que de melhor acontece na casa.