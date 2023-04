BBB 23: Festa da Líder Aline Wirley é inspirada nos anos 2000 e relembra hits do Rouge

A última Festa do Líder do BBB 23 tem como tema os anos 2000. Ícone da década, a líder Aline Wirley celebrou, nesta quarta-feira (5), junto aos colegas de confinamento, os sucessos da girlband Rouge, grupo do qual a cantora fez parte, além de decoração e comida inspiradas na época.

VEJA MAIS

Como não poderia ser diferente, o hit “Ragatanga” abriu a noite, com direito à coreografia que uniu os quartos Fundo do Mar e Deserto. Os convidados entraram no clima, usando acessórios dos anos 2000, como boinas e óculos coloridos. Aline vestiu um figurino que faz alusão ao que ela usou no primeiro disco do grupo, lançado em 2002.

Outro grande momento da noite foi quando a produção surpreendeu Aline tocando a música “A Gente Ecoa”, que a sister deixou gravada com o marido, Igor Rickli, antes de entrar no confinamento. Ao reconhecer a voz do amado, a ex-Rouge desabou no chão, chorando, e foi acolhida por seus companheiros na casa.

"Amor, eu te amo tanto! Não estou acreditando nisso", disse a sister, que explicou para Sarah e Ricardo sobre a canção. "A gente gravou e não gostou, tem um tempo. A gente falou 'deixa pra lá'. Eu nunca tinha ouvido assim, dessa forma. Acho que ele mandou fazer", revelou.

Nas redes sociais, o ator adiantou sobre o hit: "Dia 7, lua cheia, a gente lança nossa música ‘A Gente Ecoa’. A Aline foi minha musa inspiradora para compor e chamei ela para gravar comigo. Só que isso foi há um ano, acabamos desistindo de lançar na época e praticamente esquecemos. Resgatei com uma nova produção e ela não tem a menor ideia que vou lançar essa música agora".

O cardápio da festa tem comida mexicana e mojito, seguindo as preferências da líder. Na decoração, elementos marcantes da época, como molas de brinquedo, CDs e globos de luz. Também no cenário, diferentes sets fazem referência a músicas que marcaram a carreira de Aline.