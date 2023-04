Tadeu Schmidt escreve música para Marvvila e canta ao vivo após eliminação no BBB 23; veja o vídeo

No discurso de eliminação de Marvvila, no 12º paredão do BBB 23, hoje (04), o apresentador Tadeu Schmidt discursou: "Por que você não usou mais essa voz? Quem sai hoje é você, Marvvila".

Sem perder a oportunidade, ele recebeu a cantora no palco do programa e soltou a voz com uma composição sua: "Tudo que bate volta, a vida é assim. Pois quem sabe as horas também pode ver o fim. Sorte grande é tê-la, sorridente a cantar. Marvvila, mas que beleza, solta a voz pra brilhar!".

Marvvila se emocionou e pediu para Tadeu convidar ela para um churrasco, já ele disse que esperava pelo convite e antecipou que levava o cavaquinho. O momento de descontração, movimentou a web e fez o apresentador ganhar centenas de elogios.

Mais cedo, nas redes sociais, Tadeu revelou que já estava escrevendo o discurso de eliminação: “Trabalhando no discurso de hoje… Algum recado pra alguma das emparedadas?”.