BBB 23: Marvvila é eliminada em Paredão quádruplo que escolheu quem fica; veja a votação

Pela primeira vez no Big Brother Brasil 23, a decisão do 12º Paredão foi para escolher quem fica na casa, nesta terça-feira (4). Entre Domitila, Larissa, Amanda e Marvvila, a escolhida foi a cantora. Com 16,95% dos votos, o menor valor entre os quatro, ela deixa o programa. A outras sisters receberam: Larissa (23,04%); Domitila Barros (25,69%) e Amanda (34,32%).

"Por que você não usou mais essa voz? Quem sai hoje é você, Marvvila", disse o apresentador Tadeu Schmidt.

Marvvila canta sua música na despedida e recebe o abraço da casa. "Tudo o que aconteceu aqui, eu zero completamente", disse a eliminada na porta de saída da casa.

Agora o prêmio é de R$ 2,19 milhões.

Com essa saída restam apenas quatro pessoas no Camarote (Aline Wirley, Bruna Griphao, Domitila e Fred) e cinco no Pipoca (Amanda, Cezar Black, Larissa, Ricardo e Sarah Aline).

A dinâmica dessa semana será intensa, com o "Modo Acelerado", que terá três Provas do Líder e três eliminações. Com isso, a última Festa do Líder será realizada na quarta-feira (5), com o tema escolhido por Aline Wirley.