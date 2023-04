Esquenta BBB 23: Cristian fala sobre vida pós reality e nova torcida para o prêmio da edição; veja

O “Esquenta BBB 23” desta terça-feira (4), teve como convidado o Cristian Vanelli. O ex-brother, que participou do "Big Brother Brasil 23", fazia parte do grupo Pipoca e foi o quinto eliminado com 48,32%.

A sua aposta para quem deixa a casa no Paredão, é a Larissa. “Paredão complicado, de quatro pessoas. Não pode ser incoerente, meu alvo sempre foi a Larissa”, afirma Cristian. A disputa de hoje é para definir quem fica no programa, quem receber menos votos deixa a edição. Larissa, Marvvila, Domitila e Amanda, estão no Paredão.

O empresário, que também é dono do topete mais famoso do Brasil, tem encontrado muito carinho por onde passa e está aproveitando os frutos do programa. “Meu topete ficou registrado, faziam anos que eu usava. Foi engraçado, levo de boa. Quando a gente sai da casa é um turbilhão de informações, quando reencontramos pessoas, recebemos carinho. Eu recebo muito carinho, como eu puder retribuir, vou tentar fazer meu máximo”, conta.

De acordo com Cristian, dentro do programa, o jogo era encarado sempre a cada sete dias, período entre um Paredão e outro em que as dinâmicas zeravam: “Tudo que a gente vai conversar com as pessoas, precisamos tomar atitudes muito rápidas, vivendo entre a razão e emoção”.

Na Casa do Reencontro, que tinha a possibilidade de um retorno ao programa, o ex-BBB foi o 5º mais votado para o retorno. “Todo mundo que entrou na Casa do Reencontro, queria voltar, a gente queria voltar, é um prêmio muito bom. Informação é poder!”, disse.

Como já tinha antecipado Tina, o exs participantes, já eliminados, tem um grupo no WhatsApp, mas a dúvida sempre é: todos estão lá?

“Tem o grupão de todo mundo, tem o subgrupo de pessoas que se entendem melhor. Tem um pouco de Deserto e Fundo do Mar, a gente vai criando afinidades aqui fora também, porque aqui é a vida real e a gente começa a ter afinidades com outras pessoas”, avalia.

Na reta final do programa, o BBB 23 tem data para o fim dia 25 de abril, Cristian já tem a sua torcida desde quando entrou no programa, mas seu pódio segue com opções.

“Minha torcida sempre foi declarada para o Cezar Black, ele é um cara muito genuíno, a gente se deu muito bem desde quando entramos o quarto, já demos muita risada juntos. Ele sempre foi um grande amigo, esteve ao meu lado. Nas festas a gente conversou com muita coisa, o que nos aproximou mais ainda. Ele está se destacando bastante e ele ama aquele cachorro dele de uma forma muito legal, muito engraçada”, explicou.

“Uma coisa que ele tem falado bastante na casa é que ele se sente sozinho, que não se sente prioridade de ninguém. Acho que isso é muito complicado, se eu voltasse do Reencontro uma coisa que faria é: ‘Black, você nunca mais vai estar mais sozinho, vou ser seu aliado até o fim’. É muito importância essa aliança dentro do jogo”, acrescenta.

Sobre o segundo e terceiro lugar, Cristian explica, entre opções: “A Amandinha, dentro fizemos muita amizade, a gente tinha nossas dancinhas juntos, então eu colocaria ela em segundo lugar. O terceiro lugar é mais complicado, entre a Aline, que sempre me ouviu muito, mas aqui fora comecei a gostar muito da Domitila, então eu colocaria ela em terceiro lugar no meu pódio”, finaliza.

'Esquenta BBB 23'

Todas as terças-feiras antes do Paredão, OLiberal.com promove o “Esquenta BBB 23”, onde um convidado comenta sobre o programa, faz análises do jogo, destaca quem são os mais queridos e odiados da casa e revela suas apostas sobre quem deixa o reality. A live é transmitida sempre às 20h, nas redes sociais de O Liberal.

O convidado é divulgado no Instagram de O Liberal (@oliberal).

O objetivo é comentar tudo o que ocorreu entre um Paredão e outro. Vale lembrar que a estreia do “Esquenta BBB 23” contou com a participação do paraense Bob Fllay. Ao longo das eliminações nesta edição do reality, participaram da live: Égua Manu, Paulo Freitas (irmão da paraense Paula, participante já eliminada desta edição do BBB), o cantor Salgadinho, o Tiozão do BBB, a ex-BBB Tina Jessi e Hadson Nery.