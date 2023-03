Veja o resultado da harmonização facial do ex-BBB, Cristian

Assim como alguns ex-BBBs, Cristian Vanelli que saiu da casa do BBB 23, há algumas semanas, já está harmonizado. O ex-brother realizou a sua harmonização facial com o cirurgião Danilo Bravo, o mesmo que atendeu Bruno Gaga depois que saiu do reality.

“Uma melhorada nas linhas de expressão, porque 33 anos não vem sozinho”, disse Cristian em seu perfil no Instagram.

O gaúcho postou vídeos e fotos após os procedimentos. “Eu posso garantir que eu curti demais e tá uma coisa bem bonita que deu uma melhorada valendo no meu visual”, escreveu o ex-BBB.