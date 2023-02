Ruivinha de Marte chora após passar por harmonização facial; entenda

Um procedimento de harmonização facial fez com que a influenciadora digital Ruivinha de Marte chorasse ao constatar o resultado. Em uma postagem para os seus mais de 6,3 milhões de seguidores do Instagram, a influencer de 25 anos de idade afirmou estar satisfeita com o trabalho da clínica escolhido e do médico William Ortega.

Em registro publicado em sua página na rede social, Ruivinha abraça o cirurgião e chora. “Chegou o momento! Amor próprio é tudo, né? Tô me sentindo mais bonita e segura. Fiz nariz, boca e queixo. Tô muito feliz, porque eram minhas inseguranças, mas agora eu tô mais bonita do que um tambaqui assado. Só gratidão ao Dr. William por ter me deixado lindona”, escreveu na legenda.

O médico respondeu a reação da influenciadora. “Me emocionou, sua maravilhosa! Ficou incrível”, completou.

